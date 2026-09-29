फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Information on government schemes available under one roof.

Faridabad News: एक ही छत के नीचे मिली सरकारी योजनाओं की जानकारी

Tue, 29 Sep 2026 11:04 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:04 PM IST
विज्ञापन
Information on government schemes available under one roof.
बीडीपीओ कार्यालय में बहुविभागीय जनकल्याण शिविर आयोजित
विज्ञापन



अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। सेवा संकल्प अभियान-2026 के तहत मंगलवार को बल्लभगढ़ के बीडीपीओ कार्यालय में बहुविभागीय जनकल्याण शिविर लगाया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी। कई लाभार्थियों को मौके पर योजनाओं का लाभ भी मिला। वहीं, जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर गतिविधियां आयोजित की गईं।

अतिरिक्त उपायुक्त एवं अभियान की जिला नोडल अधिकारी अंजलि श्रोत्रिया ने कहा कि अभियान का उद्देश्य पात्र नागरिकों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सहज, सुगम और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चल रहे अभियान के तहत बहुविभागीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
विज्ञापन


हैप्पी कार्ड से आवागमन में राहत

शिविर में हैप्पी कार्ड पाने वाले लाभार्थियों ने सार्वजनिक परिवहन में मिलने वाली सुविधा पर खुशी जताई। समयपुर निवासी उमेश ने बताया कि उन्होंने करीब छह महीने पहले कार्ड के लिए आवेदन किया था, जो उन्हें शिविर में मिला। आदर्श नगर निवासी शांति और बदरौला निवासी राजवीर सिंह को भी हैप्पी कार्ड मिला। उन्होंने कहा कि इससे दैनिक आवागमन का खर्च कम होगा। बल्लभगढ़ निवासी श्याम मित्तल ने शिविर को उपयोगी बताया। वहीं, विष्णु को आवेदन के बाद हेल्थ कार्ड मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन


स्कूलों में पौधरोपण, संरक्षण का लिया संकल्प

अभियान के तहत ‘एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम में यूरो इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर-86, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नचौली, ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल, आइडियल पब्लिक स्कूल अगवानपुर, उर्मिला विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल पर्वतीय कॉलोनी, हिंदरेज पब्लिक स्कूल जवाहर कॉलोनी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनवाड़ा में पौधरोपण किया गया। विद्यार्थियों ने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया। नई दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर-75 में पर्यावरण संरक्षण पर भाषण गतिविधि हुई। महादेव देसाई पब्लिक स्कूल सेक्टर-16ए में भी विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed