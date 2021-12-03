फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Government schools will receive grants based on student enrollment.

Faridabad News: सरकारी स्कूलों को छात्र संख्या के आधार पर मिलेगी ग्रांट

Mon, 02 Nov 2026 12:58 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Government schools will receive grants based on student enrollment.
छोटी-मोटी मरम्मत और सुविधाओं के लिए मुख्यालय से अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों को अब विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ग्रांट मिलेगी। इससे स्कूलों को छोटी-मोटी मरम्मत और सुविधाओं के लिए मुख्यालय से अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यह राशि शौचालयों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, बिजली, साफ-सफाई और शिक्षण सामग्री जैसी जरूरतों पर खर्च की जा सकेगी। ग्रांट की राशि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार तय की गई है। एक से 30 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 10 हजार रुपये मिलेंगे। 31 से 100 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। 101 से 250 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 50 हजार रुपये की ग्रांट मिलेगी। वहीं, 251 से 1000 विद्यार्थियों वाले स्कूलों को 75 हजार रुपये और बड़े स्कूलों को एक लाख रुपये तक की राशि मिल सकेगी।
विज्ञापन

ग्रांट की राशि कहां खर्च करनी है, इसका फैसला स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में होगा। इसमें जरूरतों के हिसाब से कामों की प्राथमिकता तय की जाएगी। राशि का 10 फीसदी स्वच्छता, 20 फीसदी शिक्षण सामग्री और 70 फीसदी अन्य जरूरी कामों पर खर्च किया जा सकेगा। जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगला ने बताया कि स्कूलों को खर्च की गई राशि का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। खरीदी गई सामग्री की जानकारी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करनी होगी और खर्च का ब्योरा स्कूल के सूचना पट्ट पर भी लिखना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed