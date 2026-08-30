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Faridabad News: क्रेडिट कार्ड प्वाइंट रिडीम कराने के नाम पर ठगी, आरोपी पकड़ा

Sun, 30 Aug 2026 10:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:38 PM IST
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Fraud involving credit card point redemption; accused arrested.
आरोपी के खिलाफ जारी किया गया था लुकआउट सर्कुलर
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। क्रेडिट कार्ड के रिडीम प्वाइंट नकद में बदलने का झांसा देकर 2,21,501 रुपये की साइबर ठगी करने वाले आरोपी शुभम (28) को साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने नेपाल से लौटते ही आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।
वह मूलरूप से गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और नेपाल के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। सेक्टर-10 निवासी व्यक्ति ने साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी थी कि 16 अप्रैल को उसके पास एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने बताया कि उसके क्रेडिट कार्ड पर काफी रिडीम प्वाइंट हैं और इन्हें नकद में बदला जा सकता है। इसके लिए उसे व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड की जानकारी भरने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता ने लिंक पर जानकारी दर्ज की तो उसके खाते से 2,21,501 रुपये की राशि कट गई। शिकायत के आधार पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।
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पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए मोबाइल फोन शुभम ने कपिल नाम के व्यक्ति को सस्ते दामों पर बेच दिए थे। कपिल दिल्ली में मोबाइल फोन और लैपटॉप की दुकान चलाता है और उसकी पहले ही गिरफ्तारी कर चुकी है। शुभम के खिलाफ रोहतक साइबर थाना और साइबर थाना बल्लभगढ़ में भी मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
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