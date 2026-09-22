फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Fraud in separate cases

Faridabad News: अलग-अलग मामलों में 9.64 लाख की ठगी

Tue, 22 Sep 2026 10:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
Fraud in separate cases
फरीदाबाद। जिले में गैस बिल के भुगतान व खाता जांचने और वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर साइबर ठगों ने तीन अलग-अलग मामलों में 9,64,384 रुपये ठगी कर ली है। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर साइबर अपराध एनआईटी और सेंट्रल थाना पुलिस ने 21 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन


सेक्टर-46 निवासी रेवा शर्मा और उनके भाई उपेंद्र के खातों से फर्जी कॉल कर 20 सितंबर को 6,55,591 रुपये उड़ा दिए गए। ठगों ने गैस बिल के भुगतान की जांच का झांसा देकर अलग-अलग लेनदेन के जरिए यह रकम निकाली। दूसरी वारदात में, एनआईटी निवासी कमल कथूरिया से 18 सितंबर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए पुराने गैस कनेक्शन का बिल बकाया बताकर लिंक भेजा गया। लिंक पर क्रेडिट कार्ड की जानकारी भरवाकर ठगों ने 2,49,293 रुपये निकाल लिए थे। तीसरी घटना में, बीकॉम छात्रा स्नेहा को टेलीग्राम पर हैंडराइटिंग वर्क फ्रॉम होम देने का झांसा दिया गया। ठगों ने 5 व 6 सितंबर को 7 अलग-अलग लेनदेन के जरिए पंजीकरण और सुरक्षा राशि के नाम पर 59,500 रुपये ऐंठ लिए थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि साइबर थाना पुलिस खातों व फोन नंबरों के जरिए जांच में जुटी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed