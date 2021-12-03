Faridabad News: राज्य स्तरीय खेलों में फरीदाबाद की छात्राओं ने दिखाया दम

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। रोहतक में आयोजित 59वीं हरियाणा स्कूल स्टेट गेम्स में सेक्टर-29 स्थित होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-14 आयु वर्ग में स्कूल की चार छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और दो स्वर्ण व दो कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।रोहतक स्थित स्कॉलर रोजरी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 864 विद्यार्थियों ने भाग लिया। फरीदाबाद की ओर से अर्पिता, ऋषिका, आराध्या पांडेय और अंकिता ने भाग लिया। कलात्मक युगल प्रतियोगिता में आराध्या पांडेय और अंकिता ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं, तलात्मक युगल प्रतियोगिता में ऋषिका और अर्पिता ने कांस्य पदक जीता। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि में प्रशिक्षक श्याम कुमार का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहा। प्रतियोगिता के दौरान सहायक अनिल कुमार ने भी खिलाड़ियों को सहयोग दिया। विद्यालय लौटने पर निदेशक साकेत भाटिया और प्रधानाचार्या अंशु टंडन ने खिलाड़ियों का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार खिलाड़ियों की अगली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। चारों खिलाड़ी 29 सितंबर को होने वाली सीबीएसई की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगी।