Faridabad News: फरीदाबाद सुपर स्ट्राइकर्स ने 65 रन से जीता मुकाबला

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फरीदाबाद। सेक्टर-16 स्थित क्रिकेट मैदान पर रविवार को खेले गए मुकाबले में फरीदाबाद सुपर स्ट्राइकर्स ने बैट फि्लपर्स-11 को 65 रन से हरा दिया। 20 ओवर के मुकाबले में फरीदाबाद सुपर स्ट्राइकर्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 178 रन बनाए। टीम की तरफ से अनिकेत ने 35, मनीष ने 29 और हर्षित ने 24 रन का योगदान दिया। वहीं बैट फि्लपर्स की ओर से संतोष ने तीन जबकि पंकज, बादल और सैम ने तीन-तीन विकेट अपने नाम किया। 179 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैट फि्लपर्स 14.2 ओवर में 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम की तरफ से मोहित ने 26, मयंक ने 14 और सैम ने 12 रन का योगदान दिया। वहीं सुपर स्ट्राइकर्स की ओर से मनीष ने चार, हर्षित ने तीन जबकि अविनाश ने दो विकेट अपने नाम किए। संवाद