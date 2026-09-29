किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा : मंत्री

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मंत्री ने मंडी पहुंचते ही सबसे पहले अटल किसान-मजदूर कैंटीन का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों और मजदूरों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की। इसके बाद उन्होंने मंडी में पहुंची किसानों की फसल का निरीक्षण करते हुए खरीद व्यवस्था की जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें मंडी में फसल खरीद, उठान और किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया। राजेश नागर ने कहा कि किसानों की फसल की सरकारी खरीद को लेकर मंडी में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मंडी में आने वाली किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। संवाद

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बल्लभगढ़। धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बीच खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को बल्लभगढ़ स्थित अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।