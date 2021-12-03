Faridabad News: जिला स्तरीय रेड रिबन क्विज 18 सितंबर को

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प्रतियोगिता में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता खुली रहेगी। प्रत्येक स्कूल से इन कक्षाओं के केवल दो विद्यार्थियों की टीम भेजी जाएगी। स्कूल प्रबंधन को विद्यार्थियों की तैयारी कराने और निर्धारित तिथि पर टीम भेजने के निर्देश दिए गए हैं।क्विज में विद्यार्थियों से सामान्य स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता, संतुलित एवं स्वस्थ आहार, एचआईवी/एड्स, स्वैच्छिक रक्तदान, टीबी सहित राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ एचआईवी/एड्स से जुड़े भ्रम और गलत धारणाओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी।दरअसल, हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 में किशोर शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूलों में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। पहले स्कूल स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कर शीर्ष टीमों का चयन किया जाना है। इसके बाद जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी। जिला स्तरीय विजेता टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी और आगे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पहुंचने का मौका मिलेगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 50 स्कूलों को स्कूल स्तरीय क्विज से जोड़ने का प्रावधान है। संवाद