Faridabad News: भक्तों ने लिया भगवन बलराम का आशीर्वाद

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-37 स्थित इस्कॉन मंदिर में शुक्रवार को भगवान बलराम का पावन प्राकट्य दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में दिनभर विभिन्न धार्मिक और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लेकर भगवान बलराम का आशीर्वाद लिया।उत्सव का शुभारंभ सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के साथ हुआ। इसके बाद भक्तों ने भगवान के नाम का जप किया। सुबह आठ बजे भगवान बलराम की महिमा और उनकी दिव्य लीलाओं पर विशेष कथा का आयोजन किया गया। कथा के दौरान भक्तों को भगवान बलराम के आध्यात्मिक स्वरूप और उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं से अवगत कराया गया।इस्कॉन फरीदाबाद के मंदिर अध्यक्ष गोपीश्वर दास ने कहा कि भगवान बलराम भक्तों को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।