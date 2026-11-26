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फरीदाबाद। बाबा सूरदास क्रिकेट मैदान पर बृहस्पतिवार को खेले गए 40 ओवर के मुकाबले में सीआईएसए ने बाबा सूरदास क्रिकेट अकादमी को 158 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीआईएसए की टीम 39.3 ओवर में 274 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। उमर ने 66 और रौनित ने 43 रन बनाए। बाबा सूरदास की ओर से जाग्रत ने तीन, जबकि भव्य और नंदन ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बाबा सूरदास की टीम 24.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। इशान ठाकुर ने 35 और आदित्य चौहान ने 23 रन बनाए। सीआईएसए के लिए विराट, इंसाफ और राहुल सैनी ने दो-दो विकेट हासिल किए। उमर को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद

- बाबा सूरदास क्रिकेट अकादमी को हराया, उमर बने मैन ऑफ द मैच