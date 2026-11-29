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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। गांव में प्लॉट के विवाद के दौरान जातिसूचक टिप्पणी कर अपमानित करने के करीब 10 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी अनिल गुप्ता को दोषमुक्त करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। शिकायत दर्ज कराने में पांच सप्ताह की देरी, बयानों में विरोधाभास और स्वतंत्र गवाहों के कमजोर बयानों को अदालत ने अहम आधार माना।अभियोजन के अनुसार, गांव मांझावली निवासी जीत राम ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी अनिल गुप्ता और अन्य लोग प्लॉट के विवाद में उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करते थे। आरोप था कि 24 जून 2016 को भी उनके साथ ऐसी घटना हुई थी। इस मामले में पांच सितंबर 2016 को तिगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद अनिल गुप्ता के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(एस) के तहत आरोप तय किए थे।शिकायत में घटना की तारीख का उल्लेख नहीं-सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायत में घटना की तारीख का उल्लेख नहीं था। शिकायतकर्ता ने पहली बार अदालत में बयान देते समय तारीख बताई। शिकायत और बयान में प्लॉट की दीवार को लेकर भी अलग-अलग बातें सामने आईं। एक गवाह अपने बयान से मुकर गया, जबकि दूसरे के बयान में विरोधाभास मिले। उसका बयान भी घटना के करीब तीन महीने बाद दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों के बीच पहले से चले आ रहे जमीन विवाद और आपराधिक मामलों को भी ध्यान में रखा। शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी का संतोषजनक कारण नहीं मिलने और गवाहों के बयानों पर संदेह के चलते आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया।