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फोटो-अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के 100वें संस्करण पर रविवार को माई भारत फरीदाबाद की ओर से अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़ में साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें युवाओं और अन्य प्रतिभागियों ने उत्साह से हिस्सा लेकर फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। आयोजन ‘फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज’ और ‘इंडिया रेडी फॉर ओलंपिक्स’ थीम पर आधारित रहा।मुख्य अतिथि डॉ. सीके वशिष्ठ ने कहा कि साइकिलिंग शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने का सरल माध्यम है। इससे शरीर सक्रिय रहता है और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलती है। युवाओं को नियमित व्यायाम के साथ साइकिलिंग को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।जिला युवा अधिकारी प्रियंका दलाल ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट और स्वस्थ भारत के संकल्प को जनभागीदारी से आगे बढ़ा रहा है। अग्रवाल कॉलेज के डीपी मोहित हुड्डा ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में अनुशासन, खेल भावना और स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। माई भारत के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक युधिष्ठिर ने भी युवाओं को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मोटापे के प्रति जागरूकता, नशामुक्त भारत और प्रदूषण नियंत्रण का संदेश भी दिया गया। प्रतिभागियों ने स्वस्थ और स्वच्छ भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।