संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सरकारी स्कूलों में अब अधिकारी कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से पढ़ाई का स्तर जांचेंगे। वे बच्चों से पूछेंगे कि शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, उन्हें पाठ कितना समझ आता है और पढ़ाई में क्या परेशानी होती है। शिक्षकों से भी पढ़ाने के तरीके, विद्यार्थियों की उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन की जानकारी ली जाएगी। सुविधाओं की कमी से पढ़ाई प्रभावित होने पर उसकी भी पहचान की जाएगी।हरियाणा सरकार ने 69 विभागों के क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों को पीएम श्री सहित सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारी स्कूल गोद लेकर साल में कम से कम तीन बार निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण की तारीख, फीडबैक, सुझाव और तस्वीरें एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। इसका उद्देश्य केवल स्कूलों की इमारत और सुविधाओं का जायजा लेना नहीं, बल्कि कक्षाओं में पढ़ाई की वास्तविक स्थिति जानना और कमियों को दूर करना है।