विज्ञापन



फरीदाबाद। साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने एक सप्ताह में 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 21 से 27 नवंबर के बीच तीनों साइबर थानों की टीमों ने 15 मामलों में कार्रवाई की। आरोपियों से 19.86 लाख रुपये बरामद किए गए, जबकि 5.65 लाख रुपये खातों में फ्रीज कराए गए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि साइबर थाना एनआईटी ने पांच, सेंट्रल ने तीन और बल्लभगढ़ ने सात मामलों में गिरफ्तारी की। इस दौरान पुलिस ने 491 शिकायतों का निस्तारण भी किया। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हिमाद्री कौशिक ने लोगों से साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इसके अलावा [www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। संवाद

- 15 मामलों में हुई कार्रवाई, 5.65 लाख रुपये कराए फ्रीज