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फरीदाबाद। व्हाट्सएप पर 299 रुपये कटने का मैसेज भेजकर रिफंड के नाम पर ओटीपी हासिल कर खाते से 30,213 रुपये निकालने के मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने खाताधारक अमित को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली की गांधी कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि संजय कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि 14 सितंबर को उनके व्हाट्सएप पर 299 रुपये कटने का मैसेज आया था। रकम वापस पाने के लिए उसमें एक मोबाइल नंबर दिया गया था। उस नंबर पर कॉल करने पर सामने वाले ने उनसे ओटीपी ले लिया। इसके बाद खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये 30,213 रुपये निकाल लिए। जांच में पता चला कि ठगी की पूरी रकम अमित के खाते में आई थी। आरोपी छठी कक्षा तक पढ़ा है और मजदूरी करता है। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। संवाद

- व्हाट्सएप पर रकम कटने का मैसेज भेजकर ओटीपी हासिल किया, खाते में ट्रांसफर हुई थी ठगी की पूरी रकम