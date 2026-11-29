संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए की ओर से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 30 नवंबर को विशेष वेबिनार आयोजित किया जाएगा। ताशकेंट स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विभाग के सहयोग से होने वाले कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को नए विचारों को कारोबार में बदलने की जानकारी दी जाएगी।वेबिनार में विश्वविद्यालय के प्रो. संजीव गोयल मुख्य वक्ता होंगे। वह नवाचार एवं इंक्यूबेशन विभाग के प्रभारी, कौशल विकास कम्युनिटी कॉलेज के प्राचार्य और एलुमनी अफेयर्स के डीन हैं। वह प्रतिभागियों को नए विचारों से व्यावसायिक अवसर विकसित करने, प्रभावी बिजनेस मॉडल तैयार करने और नवाचार को बाजार तक पहुंचाने के गुर सिखाएंगे। प्रतिभागियों को कार्यक्रम से जुड़ी सामग्री, चर्चा और नेटवर्किंग के लिए सोशल लर्निंग ग्रुप से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा।