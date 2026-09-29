Faridabad News: सड़क हादसे में बाइक सवार घायल

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हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना 8 सितंबर रात करीब 10:30 बजे की है। घायल के भाई की शिकायत पर सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने 28 सितंबर को दोनों अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता लक्ष्मण यादव ने बताया कि आठ सितंबर को उन्हें भाई प्रदुमन यादव के सड़क हादसे में घायल होने की सूचना मिली। वह सराय मेट्रो स्टेशन से आगे दिल्ली रोड पर पहुंचे तो एंबुलेंस मौके पर थी। प्रदुमन को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि दोनों वाहनों के नंबर के आधार पर उनके चालकों की पहचान शुरू कर दी गई है। संवाद

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फरीदाबाद। दिल्ली ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार युवक को सराय टोल पार करने के बाद ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर गया। इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी उसका हाथ कुचलते हुए निकल गई।