Faridabad News: आर्मी से सेवानिवृत्त कर्मचारी से ठगी के मामले में आरोपी धरा
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:48 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:48 PM IST
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फरीदाबाद। रेहड़ी लगाने वाले सचिन (27) के नाम डीजी मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नाम से फर्म और चालू खाता खुला था, जिसमें शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगे गए 5.33 लाख रुपये पहुंचे थे। आर्मी से सेवानिवृत्त कर्मचारी से 6.76 लाख रुपये की ठगी के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने आरोपी को दिल्ली के मंगोलपुरी राजपार्क स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है।
अदालत ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार आदर्श नगर निवासी रिटायर्ड कर्मचारी ने शिकायत दी थी कि सात जुलाई को उसने फेसबुक पर शेयर मार्केट में निवेश का विज्ञापन देखा था। इसके बाद उसे व्हाट्सएप समूह में जोड़कर निवेश से मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया गया। आरोपियों ने अलग-अलग लेनदेन के जरिए उससे कुल 6.76 लाख रुपये निवेश करा लिए। बाद में रकम वापस नहीं मिली। जांच में सामने आया कि आरोपी सचिन 9वीं पास है और रेहड़ी लगाने का काम करता है। पुलिस के अनुसार इस खाते के संबंध में गोवा, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में 6 शिकायतें भी दर्ज हैं। संवाद
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अदालत ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार आदर्श नगर निवासी रिटायर्ड कर्मचारी ने शिकायत दी थी कि सात जुलाई को उसने फेसबुक पर शेयर मार्केट में निवेश का विज्ञापन देखा था। इसके बाद उसे व्हाट्सएप समूह में जोड़कर निवेश से मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया गया। आरोपियों ने अलग-अलग लेनदेन के जरिए उससे कुल 6.76 लाख रुपये निवेश करा लिए। बाद में रकम वापस नहीं मिली। जांच में सामने आया कि आरोपी सचिन 9वीं पास है और रेहड़ी लगाने का काम करता है। पुलिस के अनुसार इस खाते के संबंध में गोवा, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में 6 शिकायतें भी दर्ज हैं। संवाद
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