Faridabad News: मोबाइल हैक कर 5.12 लाख की ठगी, खाता संचालक गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:33 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:33 PM IST
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साइबर थाना एनआईटी की टीम ने आरोपी को दो दिन के रिमांड पर लिया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। महिला के फोन पर आए लिंक पर क्लिक करते ही फोन हैक कर 5.12 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने खाता संचालक को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संदीप (24) निवासी जयपुर, राजस्थान के रूप में हुई है।
पुलिस ने उसे 29 अगस्त को वैशाली नगर, जयपुर से गिरफ्तार किया। अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, डबुआ कॉलोनी निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि उसके फोन पर लिंक आया था। उसने लिंक पर क्लिक किया तो फोन हैक हो गया। इसके बाद उसके बैंक खाते से 5.12 लाख रुपये कट गए। शिकायत के आधार पर साइबर थाना एनआईटी में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम जिस बैंक खाते में पहुंची थी, उसका संचालन आरोपी संदीप के पास था। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खाते में आई रकम में से अपना हिस्सा निकाल लिया और बाकी रकम ठगी में शामिल अन्य लोगों द्वारा बताए गए खातों में भेज दी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बीएससी पास है।
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फरीदाबाद। महिला के फोन पर आए लिंक पर क्लिक करते ही फोन हैक कर 5.12 लाख रुपये की ठगी करने के मामले में साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने खाता संचालक को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संदीप (24) निवासी जयपुर, राजस्थान के रूप में हुई है।
पुलिस ने उसे 29 अगस्त को वैशाली नगर, जयपुर से गिरफ्तार किया। अदालत में पेश करने के बाद आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, डबुआ कॉलोनी निवासी महिला ने शिकायत में बताया कि उसके फोन पर लिंक आया था। उसने लिंक पर क्लिक किया तो फोन हैक हो गया। इसके बाद उसके बैंक खाते से 5.12 लाख रुपये कट गए। शिकायत के आधार पर साइबर थाना एनआईटी में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम जिस बैंक खाते में पहुंची थी, उसका संचालन आरोपी संदीप के पास था। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खाते में आई रकम में से अपना हिस्सा निकाल लिया और बाकी रकम ठगी में शामिल अन्य लोगों द्वारा बताए गए खातों में भेज दी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बीएससी पास है।
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