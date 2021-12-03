Faridabad News: 398 मरीजों ने कराई स्वास्थ्य जांच
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:31 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:31 AM IST
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फरीदाबाद। सेक्टर-24 में अर्हम रीसाइक्लिंग कंपनी में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन सेक्टर-8 स्थित डॉ. सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र की ओर से किया गया। शिविर में कुल 398 मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई।
शिविर में लोगों की बीपी, शुगर और सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई। इसके साथ ही चिकित्सकों ने स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया। चिकित्सकों की ओर से लोगों की आंखों की जांच भी की गई। जांच के दौरान कई लोगों को आंखों से संबंधित कमियों की जानकारी मिली। जरूरतमंद लोगों को नजदीक के चश्मे और दवाइयां भी निशुल्क उपलब्ध कराई गईं। संवाद
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शिविर में लोगों की बीपी, शुगर और सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई। इसके साथ ही चिकित्सकों ने स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया। चिकित्सकों की ओर से लोगों की आंखों की जांच भी की गई। जांच के दौरान कई लोगों को आंखों से संबंधित कमियों की जानकारी मिली। जरूरतमंद लोगों को नजदीक के चश्मे और दवाइयां भी निशुल्क उपलब्ध कराई गईं। संवाद
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