फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   300 vehicles stopped from entering Delhi in three days

Faridabad News: तीन दिन में 300 वाहनों को दिल्ली जाने से रोका

Wed, 04 Nov 2026 12:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
300 vehicles stopped from entering Delhi in three days
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


फरीदाबाद। दिल्ली में बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के बाद फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। एक से तीन नवंबर को दोपहर दो बजे तक पांच विशेष नाकों पर 1294 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 300 वाहनों को दिल्ली की ओर जाने से रोककर दूसरे मार्गों पर डायवर्ट किया गया। वहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 244 चालान किए गए।


पुलिस ने प्रहलादपुर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, जेसीबी चौक, दुर्गा बिल्डर और दिल्ली-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर कैली की तरफ उतरने से पहले यू-टर्न पर विशेष नाके लगाए हैं। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, तीन दिन में नो एंट्री के उल्लंघन पर 25 और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं होने पर 50 चालान किए गए। पांचों विशेष नाकों पर कुल चालानों की संख्या 244 रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed