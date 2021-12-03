Faridabad News: निगम के 25 कर्मचारी काम पर लौटे

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फरीदाबाद। नगर निगम हड़ताल के बीच सोमवार को 25 सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए। रविवार को भी पांच सफाई कर्मचारी कार्य पर लौट आए थे। शहर में डयूटी पर लौटे कर्मचारियों की संख्या 30 हो गई है। बता दें कि नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अपनी मांगों को लेकर हड़ताल एक माह से ज्यादा चल रही है। सोमवार को कर्मचारी निगम मुख्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करते रहे। ब्यूरो