Delhi NCR News: लॉरेंस गैंग के नाम पर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

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इस मामले में जाहिद हुसैन ने नूंह के पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर अपनी और परिवार की जान-माल की सुरक्षा की मांग की है। एसपी को दी शिकायत में जाहिद हुसैन ने बताया कि वह फजरुद्दीन पुत्र हुसैन निवासी गांव बाई, हालाबाद, गुड़शाला रोड, नूंह के रहने वाले हैं। शिकायत के अनुसार, 27 सितंबर की रात करीब 8:18 बजे उसके मोबाइल नंबर पर एक अन्य मोबाइल नंबर से फोन आया। उसने कथित तौर पर खुद को गोदारा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, फोन करने वाले ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा नेता है। यदि उसे अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी है तो दो दिन के अंदर पांच करोड़ रुपये दे दे। आरोप है कि फोन करने वाले ने कहा कि उसके पास जाहिद हुसैन की पूरी डिटेल है और वह अपने बॉस से बात करवा सकता है।बात करने से इनकार किया तो जान से मारने की धमकी :जाहिद हुसैन ने शिकायत में आरोप लगाया कि जब उसने कथित बॉस से बात करने से इनकार किया तो फोन करने वाले ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद फोन कट गया। करीब पांच मिनट बाद उसी नंबर से दोबारा फोन आया। इस दौरान फोन करने वाले ने कहा कि उसके बॉस ने बात नहीं करने को कहा है और उससे जवाब मांगा। थाना प्रभारी कुलदीप ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी देने वाला किसी गैंग से जुड़ा है या नहीं। संवाद