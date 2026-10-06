Chandigarh News: नशे के खिलाफ एकजुट होकर चलाएं आंदोलन, दल खालसा ने की अपील

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चंडीगढ़। दल खालसा ने पंजाब के लोगों से नशे के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन शुरू करने की अपील की है। दल खालसा के कार्यकारी प्रधान परमजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा और आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और नौकरशाही का रवैया ठीक नहीं है जिस कारण आम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। इस सबके खिलाफ सभी एकजुट होने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा बाहर जा रहे हैं जो एक गंभीर समस्या है।

अमर उजाला ब्यूरो