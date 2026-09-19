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Hindi News ›   Chandigarh ›   Preparations underway for flights from Hisar to Jammu and Kullu in October

चंडीगढ़: अक्तूबर में हिसार से जम्मू और कुल्लू उड़ान की तैयारी, सेवा को विंटर शेड्यूल में शामिल करने की तैयारी

Sat, 19 Sep 2026 06:39 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 19 Sep 2026 06:39 AM IST
सार

विंटर शेड्यूल अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में आएगा। यह विमान सेवा हिसार से वाया भुंतर से जम्मू तक जाएगी। 

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Preparations underway for flights from Hisar to Jammu and Kullu in October
एलायंस एयर का विमान (फाइल फोटो)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जम्मू के लिए नई हवाई सेवा अक्तूबर में शुरू होने की उम्मीद है। प्रस्तावित उड़ान हिसार-भुंतर (कुल्लू)-जम्मू मार्ग पर संचालित होगी। एयरपोर्ट अथारिटी व एलायंस एयरलाइंस इस विमान सेवा को विंटर शेड्यूल में शामिल होने की तैयारी में जुटी है। विंटर शेड्यूल अक्तूबर के दूसरे हफ्ते में आएगा। यह विमान सेवा हिसार से वाया भुंतर से जम्मू तक जाएगी।

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इससे हरियाणा के कई यात्रियों को फायदा होगा। खासकर इस विमान सेवा का माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को इसका फायदा होगा। मनाली जाना भी सुगम होगा । हिसार एयरपोर्ट से अभी अयोध्या, दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए साप्ताहिक उड़ानें संचालित हो रही हैं। हरियाणा व विमानन कंपनी एयर एलायंस के बीच जम्मू व अहमदाबाद के बीच करार हुआ था। दोनों ही विमान सेवा को इस साल तक शुरू करने का फैसला किया गया था। 

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