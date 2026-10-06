Chandigarh News: पांच साल का रिकॉर्ड टूटा, 3 नवंबर को सबसे गर्म रहा चंडीगढ़

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सुबह-शाम ठंडक, दोपहर में धूप का असर



मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिन अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा और अगले सात दिन बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में सुबह और शाम हल्की ठंडक रहेगी, जबकि दोपहर में तेज धूप गर्मी का अहसास कराती रहेगी। विज्ञापन

पिछले पांच साल में 3 नवंबर को अधिकतम तापमान

2021 में 29 डिग्री

2022 में 29.8 डिग्री

2023 में 30.2 डिग्री

2024 में 30.8 डिग्री

2025 में करीब 29.5 डिग्री सेल्सियस

सुबह-शाम ठंडक, दोपहर में धूप का असरमौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिन अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा और अगले सात दिन बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में सुबह और शाम हल्की ठंडक रहेगी, जबकि दोपहर में तेज धूप गर्मी का अहसास कराती रहेगी।पिछले पांच साल में 3 नवंबर को अधिकतम तापमान2021 में 29 डिग्री2022 में 29.8 डिग्री2023 में 30.2 डिग्री2024 में 30.8 डिग्री2025 में करीब 29.5 डिग्री सेल्सियस

चंडीगढ़। नवंबर की शुरुआत में आमतौर पर ठंडक बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज अलग बना हुआ है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले पांच वर्षों में 3 नवंबर को दर्ज तापमान के मुकाबले इस बार पारा सबसे ऊपर रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक दर्ज किया गया। हालांकि, सोमवार के मुकाबले मंगलवार को अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री की गिरावट आई। सोमवार को पारा 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बावजूद दोपहर में तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अहसास हुआ। वहीं, मंगलवार को न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब एक डिग्री अधिक है।