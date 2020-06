क्या 2022 में कांग्रेस के साथ आएंगे प्रशांत किशोर? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया बड़ा बयान

विज्ञापन

Under Constitutional framework, Agriculture is a State Subject&Union Govt has no powers to make any legislation to deal with dynamics of agricultural production, marketing&processing. These are state matters, which individual states are best placed to handle&manage: Punjab CM https://t.co/lZUxIM8oYh — ANI (@ANI) June 5, 2020

Prashant Kishor has said he would be quite happy to come&help. I discussed the matter with AICC President Sonia Gandhi, who left decision (of hiring Kishor) on me: Punjab CM in response to a question on roping in Prashant Kishor for Congress poll campaign in 2022 — ANI (@ANI) June 5, 2020

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh today reiterated his intention to contest next Assembly elections in the state, but said the decision on leading the party rested with Congress President: Punjab CMO pic.twitter.com/PwRNFBbKcO — ANI (@ANI) June 5, 2020

The problem needs to be resolved through negotiations and diplomacy, but we cannot turn our back to the threat posed by the aggressive moves of the Chinese at the border: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh — ANI (@ANI) June 5, 2020

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has urged the Centre to take a tough stand on the continuing border stand-off with China if the neighbouring country was not responding to diplomatic efforts to resolve the issue: Punjab CMO pic.twitter.com/rD8dOG47y4 — ANI (@ANI) June 5, 2020

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा घोषित तथाकथित सुधारों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे देश के संघीय ढांचे को अस्थिर करने की अस्वीकार्य कोशिश करार दिया है। आगे कैप्टन ने कहा कि यह एमएसपी और खाद्यान खरीद व्यवस्था को भंग करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे राज्य के किसानों में अशांति पैदा होगी। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैप्टन ने कहा कि इस विषय में सोनिया गांधी से चर्चा की है। चुनाव प्रचार में पीके को लाने का फैसला उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया है।पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा कि संवैधानिक ढांचे के तहत कृषि राज्य का विषय है। संघीय सरकार के पास कृषि उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को लेकर कोई कानून बनाने की कोई शक्तियां नहीं है। राज्यों को इसे प्रबंधित और संभालने के लिए अच्छा स्थान दिया गया है।प्रशांत किशोर को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर ने यह बात कही है कि उन्हें साथ आने और मदद करने में काफी खुशी होगी। मैंने इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ चर्चा भी की। 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार में प्रशांत किशोर को रखने का निर्णय उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया है। वहीं कैप्टन ने फिर एक बार दोहराया है कि वह 2022 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर को लेकर पंजाब की राजनीति में कयासों का बाजार तेजी से गर्म हो गया था। दरअसल, पंजाब में यह अटकलें चल रही हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के संपर्क में हैं और वे उन्हें आम आदमी पार्टी में लाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। खबरें यहां तक भी हैं कि कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के बाद पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है।भारत-चीन के बीज लद्दाख में तनाव चल रहा है। इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दूसरी बार बयान दिया है। कैप्टन ने कहा कि समस्या को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने की जरूरत है लेकिन हम सीमा पर चीन के आक्रामक रुख से उत्पन्न खतरों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। चीन के साथ जारी गतिरोध पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अगर पड़ोसी देश इस मुद्दे को हल करने में कूटनीतिक प्रयासों का जवाब नहीं दे रहा है तो चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध पर भारत भी कड़ा रुख अपनाए।