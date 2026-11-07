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Chandigarh News: प्रशासक ने किया नशा मुक्त औद्योगिक क्षेत्र अभियान का शुभारंभ

Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
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Administrator launches 'Drug-Free Industrial Area' campaign
फेज-1 और फेज-2 की औद्योगिक इकाइयों पर लगाए जाएंगे जागरूकता स्टिकर
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। औद्योगिक क्षेत्रों को नशामुक्त बनाने और युवाओं को जागरूक करने के लिए लघु उद्योग भारती की चंडीगढ़ इकाई ने विशेष अभियान शुरू किया। वीरवार को लोक भवन में राज्यपाल एवं प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने संगठन के अध्यक्ष अवी भसीन के साथ जागरूकता स्टिकर का अनावरण कर अभियान का शुभारंभ किया। खास बात रही कि अवी भसीन ने अपने जन्मदिन को समाजसेवा से जोड़ते हुए नशामुक्ति का संकल्प लिया।

अभियान के तहत औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 और फेज-2 की इकाइयों पर स्टिकर लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से उद्योगपतियों, कर्मचारियों, श्रमिकों और युवाओं को नशे के दुष्परिणाम बताए जाएंगे। अवी भसीन ने कहा कि उद्योगों की जिम्मेदारी आर्थिक विकास के साथ समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना भी है। उन्होंने राज्यपाल का आभार जताया। समारोह में सुनील कुमार, मनीष निगम, संदीप चुग, अक्षय चुग और जरनैल सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने पहल का समर्थन किया।
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