{"_id":"5c90aeefbdec2213e43a4a2f","slug":"a-technical-meeting-with-experts-engineers-and-surveyors-for-kartarpur-corridor-construction","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u0930\u0924\u093e\u0930\u092a\u0941\u0930 \u0915\u0949\u0930\u093f\u0921\u094b\u0930\u0903 \u0921\u0947\u0930\u093e \u092c\u093e\u092c\u093e \u0928\u093e\u0928\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u0930\u094d\u092e\u093e\u0923 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0905\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u0940\u091f\u093f\u0902\u0917, \u0915\u0908 \u092a\u0939\u0932\u0941\u0913\u0902 \u092a\u0930 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर बनाने को लेकर आज अधिकारियों की एक मीटिंग हुई। इसमें शुरू हुई निर्माण कार्य आगे बढ़ाने के लिए कई पहलुओं पर विचार किया गया। सूत्रों के मुताबिक, इस मीटिंग में प्रशासन के अधिकारियों, विशेषज्ञों, सर्वे करने वालों और इंजीनियरों ने हिस्सा लिया। इसमें कॉरिडोर के निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी ने मिलकर निर्माण कार्य वाली जगह का दौरा भी किया। इस मीटिंग में जिन बातें पर सहमति बनी, उनके बारे में दो अप्रैल को होने वाली बैठक में बताया जाएगा।







कस्बा डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर के अधीन आती इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) का निर्माण कार्य ‘जो बोले सो निहाल’ के जयकारे के साथ सोमवार को शुरू कर दिया गया। एसडीएम डेरा बाबा नानक गुरसिमरनजीत सिंह ढिल्लों सुबह लैंड पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ जीरो लाइन पर पहुंचे। इस दौरान वहां सिख संगत भी मौजूद थी।



सभी ने जयकारा लगाया और फिर जेसीबी मशीन से रस्मी तौर पर जमीन खोदी गई। इस दौरान प्रसाद भी बांटा गया। पहले दिन करीब दो जेसीबी काम में लगी रहीं और इस दौरान खेतों से गेहूं की फसल काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। वहीं सोमवार को निर्माण कार्य की शुरुआत होने के बाद जीरो लाइन पर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे और खुशी व्यक्त की।





विज्ञापन

Sources: A technical meeting at the level of experts, including engineers and surveyors, is being held today at proposed zero points in follow up to decision reached on 14 March 2019. India has been seeking this meeting for long time. #KartarpurCorridor 1/3 — ANI (@ANI) March 19, 2019

Sources: The experts would be conducting the site survey and also discussing the alignment of the corridor, the coordinates and engineering aspects of the proposed crossing points. #KartarpurCorridor 3/3 — ANI (@ANI) March 19, 2019

Sources: Outcome from today's site visit and survey would be further discussed at the meeting on 2 April. #KartarpurCorridor 2/3 https://t.co/T8yk6Hprs7 — ANI (@ANI) March 19, 2019

‘जो बोले सो निहाल’ के जयकारे के साथ शुरू हुआ निर्माण कार्य कस्बा डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर के अधीन आती इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) का निर्माण कार्य ‘जो बोले सो निहाल’ के जयकारे के साथ सोमवार को शुरू कर दिया गया। एसडीएम डेरा बाबा नानक गुरसिमरनजीत सिंह ढिल्लों सुबह लैंड पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ जीरो लाइन पर पहुंचे। इस दौरान वहां सिख संगत भी मौजूद थी।



सभी ने जयकारा लगाया और फिर जेसीबी मशीन से रस्मी तौर पर जमीन खोदी गई। इस दौरान प्रसाद भी बांटा गया। पहले दिन करीब दो जेसीबी काम में लगी रहीं और इस दौरान खेतों से गेहूं की फसल काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। वहीं सोमवार को निर्माण कार्य की शुरुआत होने के बाद जीरो लाइन पर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे और खुशी व्यक्त की।





विज्ञापन

विज्ञापन

डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर बनाने को लेकर आज अधिकारियों की एक मीटिंग हुई। इसमें शुरू हुई निर्माण कार्य आगे बढ़ाने के लिए कई पहलुओं पर विचार किया गया। सूत्रों के मुताबिक, इस मीटिंग में प्रशासन के अधिकारियों, विशेषज्ञों, सर्वे करने वालों और इंजीनियरों ने हिस्सा लिया। इसमें कॉरिडोर के निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी ने मिलकर निर्माण कार्य वाली जगह का दौरा भी किया। इस मीटिंग में जिन बातें पर सहमति बनी, उनके बारे में दो अप्रैल को होने वाली बैठक में बताया जाएगा।