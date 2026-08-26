'पंजाब बचाओ रैली' में गरजे सुखबीर बादल: अमृतपाल वारिस नहीं वायरस है, मान ने पांच साल चुटकुले सुनाकर बर्बाद किए

अमृतपाल पर साधा निशाना

सुखबीर बादल ने अपने भाषण में वारिस पंजाब दे संगठन और सांसद अमृतपाल सिंह को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 2022 में दुबई से आने के बाद अमृतपाल ने खुद को पंजाब का वारिस बताना शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग गुरुद्वारों को ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं। ये पंजाब के वारिस नहीं, वायरस हैं।



उन्होंने कहा कि यह बंदी सिंहों की रिहाई नहीं बल्कि अमृतपाल की रिहाई करवाना चाहते हैं। इनका मकसद पंजाब के गुरुद्वारों और उनकी गोलकों पर कब्जा करना है। रैली में बादल ने शिअद सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि एम्स जैसे अस्पताल, सड़क निर्माण, अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास सुंदरीकरण, बंदा सिंह बहादुर स्मारक और ऐतिहासिक यादगारों का निर्माण पंजाब के विकास की पहचान हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को तबाही बताना विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी है।



सुखबीर बादल ने कहा कि राज्य के लोगों को इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर और शहीद भगत सिंह की सोच की बातें कर भगवंत मान मुख्यमंत्री तो बन गए, मगर अब पांच साल इन्होंने चुटकुले सुनाकर बर्बाद कर दिए। इन्होंने तो पंजाब का बहुत बुरा हाल कर दिया है। अगर इस बार फिर इनसे पंजाब न बचाया तो पंजाब का इससे भी बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। पंजाब में गुंडागर्दी और बढ़ जाएगी। गुरु घर लूटे जाएंगे। पंजाब को ये तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि शिअद क्षेत्रीय मां पार्टी है। ये शिअद को खत्म करना चाहते हैं। मगर राज्य के लोग इस बार इनके झांसे में न आएं।



सुखबीर ने कहा कि पंजाब अपना घर है। पंजाब तरक्की करेगा तो ही युवा पीढ़ी तरक्की करेगी। बादल ने कहा कि पंजाब के युवाओं के लिए अभी अनेकों स्कीमें लाने वाली पड़ी हैं। राजस्थान को जो पानी भेजा जा रहा है वह धक्के से भेजा जा रहा है। राज्य में मेडिकल कॉलेज, फैक्ट्रियां खोलने, ट्यूबवेल कनेक्शनों की बहुत जरूरत है। फिर से शगुन स्कीम शुरू करने की जरूरत है।