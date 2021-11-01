Chandigarh News: पीजीआई में स्वीडन के 20 मेडिकल विद्यार्थी ले रहे प्रशिक्षण

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चंडीगढ़। पीजीआई के बाल रोग विभाग और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के संयुक्त तत्वावधान में स्वीडन के 20 मेडिकल विद्यार्थी और तीन डॉक्टर दो सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक प्रो. विवेक लाल से मुलाकात की। इस शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मरीजों की देखभाल और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े अनुभव साझा करना है।