पंजाब सरकार का कर्मचारियों को तोहफा: महंगाई भत्ते में 8 फीसदी बढ़ोतरी, इसी महीने मिलेगा बढ़ा हुआ डीए

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बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। प्रत्येक किस्त में 4-4 फीसदी की वृद्धि शामिल होगी। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को इसी महीने के वेतन के साथ मिलेगा। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच महंगाई भत्ते के मुद्दे पर सहमति बन गई है। यह बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री मान ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विज्ञापन

बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। प्रत्येक किस्त में 4-4 फीसदी की वृद्धि शामिल होगी। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को इसी महीने के वेतन के साथ मिलेगा। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच महंगाई भत्ते के मुद्दे पर सहमति बन गई है। यह बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री मान ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की कर्मचारी संगठनों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। इस बढ़ोतरी के साथ, पंजाब के कर्मचारियों को अब कुल 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।