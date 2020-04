Corona World LIVE: अमेरिका में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा की मौत, ब्रिटेन की महारानी ने देश को किया संबोधित

सार कोरोना वायरस के कहर पर कब लगाम लगेगी, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है। इस वायरस से मृतकों की संख्या में रोज बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 12 लाख 66 हजार से ज्याद हो गई है। अब तक 69 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, दो लाख 61 हजार 132 मरीज अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 1224 लोगों की जान गई है तो इटली में मरीजों की संख्या में कमी आई है। वहीं, कोरोना वायरस से जूझ रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां पढ़ें दुनियाभर में कोरोना से संबंधित सभी अपडेट...

अफगानिस्तान में 30 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 367 हुई

30 new positive #coronavirus cases have been recorded in Afghanistan in the past 24 hours--in Herat (16), Kabul (6), Nimruz (3), Kunduz (2), Faryab (2) and Daikundi (1) provinces, the Health Ministry said on Monday. The total number of cases in Afghanistan is now 367: TOLOnews