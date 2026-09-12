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विदेश के समाचार: उत्तर कोरिया में पूर्वी तट के पास से मिसाइल दागे जाने की खबर; अमेरिका में 9/11 हमले की बरसी

Sat, 12 Sep 2026 04:46 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 12 Sep 2026 04:46 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics
उत्तर कोरिया ने अपने नवीनतम हथियार प्रदर्शन के तहत समुद्र की ओर एक अज्ञात मिसाइल दागी है। यह प्रक्षेपण शनिवार सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र में हुआ। यह घटना अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के पांच दिवसीय सैन्य अभ्यास के एक दिन बाद हुई है। उत्तर कोरिया इस अभ्यास को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इस घटना की जानकारी दक्षिण कोरिया की सेना ने दी है। सैन्य अभ्यास को लेकर दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि 'फ्रीडम एज' अभ्यास रक्षात्मक प्रकृति का था। इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों के खिलाफ संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाना था। अभ्यास शुरू होने के कुछ घंटों बाद, उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री किम सोंग गी ने इसकी आलोचना की थी। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया "शक्ति के दृष्टिकोण से मजबूत जवाबी कार्रवाई" करने में सक्षम है।
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अमेरिका में 9/11 हमले की बरसी, ट्रंप ने दी श्रद्धांजलि
अमेरिका ने 11 सितंबर, 2026 को 9/11 आतंकवादी हमलों की 25वीं बरसी मनाई। देश ने उस भयावह घटना और मृतकों को याद किया। 11 सितंबर, 2001 को अल-कायदा के चरमपंथियों ने चार वाणिज्यिक जेट विमानों का इस्तेमाल कर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। पेंटागन और पेंसिलवेनिया के शंकसविले के पास भी विमान गिराए गए थे। इन हमलों में करीब 3,000 लोग मारे गए थे। बरसी पर मृतकों की याद में माल्यार्पण किया गया। मौन रखने के बाद पीड़ितों के नाम संदेश भी पढ़े गए। एक सर्वेक्षण के अनुसार, आधे अमेरिकी वयस्कों के लिए यह उनके जीवन की सबसे ऐतिहासिक घटना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन में आयोजित समारोह में कहा कि 11 सितंबर ने हमें नफरत की हदें याद दिलाई। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश समेत कई नेता न्यूयॉर्क में स्मारक कार्यक्रम में थे। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक के मुताबिक उन्होंने 9/11 हमले में अपने 658 सहयोगियों को खोया था।
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