अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या: आरोपी ने महीनों पीछा कर बरसाईं गोलियां; फिर खुद को भी मार डाला, क्या मामला?
पीटीआई, वाशिंगटन। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 13 Sep 2026 12:15 AM IST
सार
कैलिफोर्निया में 38 वर्षीय भारतीय मूल की शालिनी ठाकुर की आठ सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, भारत का 22 वर्षीय रोहित कई महीनों से उनका पीछा कर रहा था और उन्हें परेशान कर रहा था। जांच में कार में एयरटैग लगाने, टायर की हवा निकालने और शालिनी के घर में घुसने जैसे आरोप सामने आए हैं। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली और उसकी मौत हो गई।
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विस्तार
अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल की 38 वर्षीय महिला शालिनी ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना आठ सितंबर को सैक्रामेंटो के एक शॉपिंग सेंटर में रेस्तरां के बाहर हुई। आरोप है कि भारत का 22 वर्षीय रोहित कई महीनों से शालिनी का पीछा कर रहा था और उन्हें परेशान कर रहा था। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक, वारदात वाले दिन रोहित शालिनी की कार के पास पहुंचा। शालिनी ने उससे बचने के लिए भागने की कोशिश की तो रोहित ने उनका पीछा किया और बंदूक निकालकर उन पर कई गोलियां चला दीं।
वारदात के बाद आरोपी के साथ क्या हुआ?
गोलीबारी के बाद रोहित अपनी कार से वहां से फरार हो गया। अधिकारियों ने उसकी कार के चालक को बाहर आने के लिए कहा। इसके बाद पता चला कि रोहित ने खुद को गोली मार ली थी और उसकी मौत हो चुकी थी। सैक्रामेंटो काउंटी कोरोनर कार्यालय के हवाले से फॉक्स40 डॉट कॉम ने यह जानकारी दी। यानी जिस व्यक्ति पर शालिनी की हत्या का आरोप है, उसकी मौत भी इसी घटना के बाद हो गई। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि रोहित भारत का रहने वाला था और 2023 में एरिजोना के रास्ते अमेरिका आया था।
रोहित का अमेरिका में रहने का क्या स्टेटस था?
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, रोहित बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहा था। प्रवक्ता ने बताया कि 2023 में एरिजोना के रास्ते अमेरिका में दाखिल होने के बाद उसे अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद बाइडन प्रशासन के दौरान उसे रिहा कर दिया गया था। हालांकि, शुक्रवार तक उसकी आव्रजन स्थिति से जुड़ी सटीक जानकारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी थी।
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क्या रोहित पहले से शालिनी का पीछा कर रहा था?
जांच में पता चला कि रोहित कम से कम जनवरी से शालिनी को परेशान कर रहा था और उनका पीछा कर रहा था। शालिनी को अपनी कार के बोनट के नीचे एक एप्पल एयरटैग मिला था। इसके बाद रोहित के उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक, उसने शालिनी की कार के टायरों की हवा भी निकाल दी थी और उनका पीछा करते हुए काम की जगह तक पहुंच जाता था। वहां वह शालिनी को मदद की पेशकश करता था।
क्या आरोपी शालिनी के घर में भी घुसा था?
सैक्रामेंटो काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, रोहित ने शालिनी के अपार्टमेंट की चाबी की एक कॉपी भी हासिल कर ली थी। आरोप है कि वह शालिनी के सोते समय उनके घर में घुसा था। जांच में सामने आए ये तथ्य बताते हैं कि शालिनी को परेशान करने और उनका पीछा करने का सिलसिला हत्या की घटना से काफी पहले शुरू हो चुका था। मामला अब आरोपी की मौत के साथ-साथ उसके पहले के व्यवहार और घटनाओं की जांच से भी जुड़ा है।
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- आरोपी ने शालिनी का पीछा किया: शालिनी ने जब रोहित से बचकर भागने की कोशिश की, तो उसने उनका पीछा किया और गोली चला दी।
- जमीन पर गिरने के बाद भी नहीं रुका: शालिनी के गिरने के बाद रोहित ने बेहद करीब से उनके सिर में भी गोली मारी, इसके बाद वह वहां से भाग गया।
वारदात के बाद आरोपी के साथ क्या हुआ?
गोलीबारी के बाद रोहित अपनी कार से वहां से फरार हो गया। अधिकारियों ने उसकी कार के चालक को बाहर आने के लिए कहा। इसके बाद पता चला कि रोहित ने खुद को गोली मार ली थी और उसकी मौत हो चुकी थी। सैक्रामेंटो काउंटी कोरोनर कार्यालय के हवाले से फॉक्स40 डॉट कॉम ने यह जानकारी दी। यानी जिस व्यक्ति पर शालिनी की हत्या का आरोप है, उसकी मौत भी इसी घटना के बाद हो गई। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि रोहित भारत का रहने वाला था और 2023 में एरिजोना के रास्ते अमेरिका आया था।
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रोहित का अमेरिका में रहने का क्या स्टेटस था?
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, रोहित बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहा था। प्रवक्ता ने बताया कि 2023 में एरिजोना के रास्ते अमेरिका में दाखिल होने के बाद उसे अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद बाइडन प्रशासन के दौरान उसे रिहा कर दिया गया था। हालांकि, शुक्रवार तक उसकी आव्रजन स्थिति से जुड़ी सटीक जानकारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी थी।
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क्या रोहित पहले से शालिनी का पीछा कर रहा था?
जांच में पता चला कि रोहित कम से कम जनवरी से शालिनी को परेशान कर रहा था और उनका पीछा कर रहा था। शालिनी को अपनी कार के बोनट के नीचे एक एप्पल एयरटैग मिला था। इसके बाद रोहित के उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक, उसने शालिनी की कार के टायरों की हवा भी निकाल दी थी और उनका पीछा करते हुए काम की जगह तक पहुंच जाता था। वहां वह शालिनी को मदद की पेशकश करता था।
क्या आरोपी शालिनी के घर में भी घुसा था?
सैक्रामेंटो काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, रोहित ने शालिनी के अपार्टमेंट की चाबी की एक कॉपी भी हासिल कर ली थी। आरोप है कि वह शालिनी के सोते समय उनके घर में घुसा था। जांच में सामने आए ये तथ्य बताते हैं कि शालिनी को परेशान करने और उनका पीछा करने का सिलसिला हत्या की घटना से काफी पहले शुरू हो चुका था। मामला अब आरोपी की मौत के साथ-साथ उसके पहले के व्यवहार और घटनाओं की जांच से भी जुड़ा है।