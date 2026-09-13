उत्तरकाशी: डीएम ने डख्याट गांव में लगाई चौपाल, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

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जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शनिवार को अपने दो दिवसीय यमुना घाटी भ्रमण के दौरान विकासखंड नौगांव के डख्याटगांव स्थित मंदिर प्रांगण में ग्रामीण चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए अवस्थापना विकास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और युवाओं से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

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