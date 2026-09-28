{"_id":"6aba11c3e9228766120f38c1","slug":"video-massive-traffic-jam-formed-just-as-the-yamunotri-yatra-began-two-days-later-uttarkashi-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"दो दिन बाद यमुनोत्री यात्रा शुरू होते ही लगा लंबा जाम, सिलाई बैंड से स्याना चट्टी तक थमे वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बड़कोट में दो दिन से यात्रा थमी रहने के बाद सोमवार सुबह यमुनोत्री की ओर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई। एक साथ बड़ी संख्या में वाहनों के बढ़ने से सिलाई बैंड से स्याना चट्टी तक करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवे पर वाहनों का लंबा रेला नजर आया। स्याना चट्टी और राना चट्टी के बीच मार्ग संकरा होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। वाहनों की संख्या अधिक होने से जाम की स्थिति और लंबी हो गई।

... और पढ़ें