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उत्तराखंड: यमुनोत्री धाम के आसपास की चोटियों पर बर्फबारी, क्षेत्र में बढ़ी ठंड, दिखा खूबसूरत नजारा

Mon, 28 Sep 2026 09:44 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट(उत्तरकाशी)
संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट(उत्तरकाशी) Published by: Renu Saklani Updated Mon, 28 Sep 2026 09:44 AM IST
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Yamunotri Dham Snowfall Fresh Snow Covers High Peaks Around Temple Amid Changing Weather Uttarakhand Weather
यमुनोत्री धाम के आसपास की चोटियों पर बर्फबारी, - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

यमुनोत्री धाम के आसपास की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। बर्फबारी से धाम और आसपास का मौसम सुहावना हो गया। क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिला।

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वहीं बारिश से नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। रुद्रप्रयाग में शाम चार बजे अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी, हरिद्वार में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया था। पिथौरागढ़ में काली, गोरी और सरयू नदी का जल स्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया था।

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