उत्तराखंड: यमुनोत्री धाम के आसपास की चोटियों पर बर्फबारी, क्षेत्र में बढ़ी ठंड, दिखा खूबसूरत नजारा

यमुनोत्री धाम के आसपास की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। बर्फबारी से धाम और आसपास का मौसम सुहावना हो गया। क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिला।

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