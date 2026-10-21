{"_id":"6ad87bd4829a81db1609074b","slug":"video-farmers-anger-erupted-when-paddy-procurement-did-not-begin-in-kashipur-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: धान खरीद शुरू नहीं होने पर किसानों का फूटा गुस्सा, मंडी बंद कर सड़क जाम करने की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: धान खरीद शुरू नहीं होने पर किसानों का फूटा गुस्सा, मंडी बंद कर सड़क जाम करने की चेतावनी
काशीपुर में धान खरीद शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने मंडी बंद कर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि एक तारीख से धान खरीद शुरू करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद खरीद शुरू नहीं हुई। इससे किसानों का धैर्य जवाब देने लगा है। किसानों ने बताया कि जिले से लेकर मंडी और आरएफसी कार्यालय तक अधिकारियों ने धान खरीद शुरू कराने का भरोसा दिया था। पटवारी से लेकर एसडीएम और मुख्यमंत्री स्तर तक आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक खरीद शुरू नहीं हो सकी है। किसानों का कहना है कि बार-बार वादे किए गए, लेकिन धरातल पर कार्रवाई नजर नहीं आ रही।
किसानों ने मंडी बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क जाम कर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों के मुताबिक, सड़क जाम करने का निर्णय भी उसी दिन लेने की बात कही गई। प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन युवा के जितेंद्र सिंह जीतू, प्रताप सिंह, बलविंदर सिंह, धरबेर सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।