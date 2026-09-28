कीर्तिनगर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पुतला जलाकर जताया विरोध

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कांग्रेस के आह्वान पर सोमवार को कीर्तिनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी पार्क से नए पुल तक पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दोनों का पुतला जलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा। जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया। ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश बर्तवाल ने कहा कि कांग्रेस निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रही है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर संज्ञान लेने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की।

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