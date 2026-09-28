सरकारी संस्थाओं से लोगों का भरोसा कम करने का प्रयास कर रही कांग्रेस : अध्यक्ष

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नई टिहरी। भाजपा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य 2025 से किया जा रहा है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम सूची में अपडेट कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है।जिला पंचायत अध्यक्ष इशिता सजवाण और भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत की ओर से पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर जनता को बरगलाने का कार्य कर रही है। मतदाताओं की सूची अपडेट करने को लेकर कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोगों का सरकारी संस्थाओं से भरोसा कमजोर करने का प्रयास कर रही है।26 सितंबर को चुनाव आयोग ने संयुक्त बयान जारी कर स्पष्ट किया है, कि एसआईआर का कार्य करने का निर्णय सर्वसम्मत से लिया गया है। बावजूद कांग्रेस झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि 2025 से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची अपडेट कर रहे हैं। फार्म-6 में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस मौके पर महामंत्री बलवंत रावत, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, गोविंद रावत, राजेंद्र डोभाल, विजय कठैत, नीरज खत्री, जयेंद्र पंवार और सुशील कुमार बहुगुणा आदि मौजूद थे।