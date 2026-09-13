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केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर व्यक्ति के मौत

Alka Tyagi

Updated Sun, 13 Sep 2026 02:35 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 02:35 PM IST







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केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा के समीप सुबह हादसा हो गया। पहाड़ी गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक व्यक्ति के मौत हो गई। ... और पढ़ें

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