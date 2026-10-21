{"_id":"6ad8856388944e5ff505ecab","slug":"video-farmers-in-roorkee-stage-a-road-blockade-over-a-six-point-list-of-demands-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"रुड़की में छह सूत्री मांगों को लेकर किसानों का चक्का जाम, एसडीएम चौक पर गरजे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बकाया गन्ना भुगतान समेत छह सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा के किसानों ने बुधवार को रुड़की में एसडीएम चौक के पास चक्का जाम कर दिया। दोपहर करीब एक बजे संगठन से जुड़े किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ चौक पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलशन रोड ने बताया कि पुरानी तहसील में 19 अगस्त से संगठन का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों की प्रमुख मांगों में बकाया गन्ना भुगतान, चकबंदी प्रक्रिया में सुधार, तहसील संबंधी कार्यों को सरल बनाना, ऊर्जा निगम की कथित बेवजह छापेमारी और छोटे बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटने पर रोक सहित अन्य मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को मांगों को लेकर महापंचायत की गई। इसमें आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। चौधरी गुलशन रोड ने चेतावनी दी कि सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगामी चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

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