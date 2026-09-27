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लक्सर में सड़क पर पड़ा मिला युवक का शव, शरीर पर मिले चोट के निशान

Alka Tyagi

Updated Sun, 27 Sep 2026 01:07 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 01:07 PM IST







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लक्सर में रविवार सुबह एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। सुबह युवक का शव सड़क पर पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में मृतक की पहचान लक्सर के सोसायटी मार्ग निवासी अमित कुमार ( 28 वर्ष ) के रूप में हुई है। ... और पढ़ें

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