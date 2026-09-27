रुड़की: लक्सर में युवक की संदिग्ध मौत, सड़क पर पड़ा मिला शव, शरीर पर मिले चोट के निशान

लक्सर में रविवार सुबह एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। सुबह युवक का शव सड़क पर पड़ा मिला।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में मृतक की पहचान लक्सर के सोसायटी मार्ग निवासी अमित कुमार ( 28 वर्ष ) के रूप में हुई है।





युवक नशे का आदि बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है।

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बताया जा रहा है कि कल रात करीब 11 बजे कुछ लोगों ने मृतक के साथ युवकों के बीच झगड़ा होते देखा था। पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।