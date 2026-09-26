Roorkee News: कुंभ मेला अवस्थापना विकास के तहत चार सड़कों की होगी मरम्मत
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:25 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:25 PM IST
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कुंभ मेला अवस्थापना विकास-2027 के तहत विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख सड़कों को बेहतर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से पुहाना, इकबालपुर, झबरेड़ा और गुरुकुल नारसन के आंबेडकर मार्ग पर माइक्रो सरफेसिंग का कार्य कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। कार्य पूरा होने के बाद इन मार्गों की सतह बेहतर होने के साथ ही आवागमन भी सुगम होने की उम्मीद है।
कुंभ मेला विकास योजना के तहत क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों को चिह्नित कर उन्हें यातायात के लिहाज से बेहतर बनाने की योजना तैयार की गई है। इन मार्गों से रोजाना बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ आसपास के गांवों के ग्रामीणों का भी आवागमन होता है। सड़क की सतह खराब होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार माइक्रो सरफेसिंग के माध्यम से सड़क की ऊपरी सतह को दुरुस्त किया जाएगा। इससे सड़क की मजबूती और गुणवत्ता में सुधार होने के साथ गड्ढों और उखड़ी सतह जैसी समस्याओं से भी राहत मिलने की उम्मीद है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसी की ओर से कार्य शुरू कराया जाएगा।
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पुहाना, इकबालपुर, झबरेड़ा और गुरुकुल नारसन के आंबेडकर मार्ग के दुरुस्त होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी। साथ ही कुंभ मेला-2027 के दौरान इन मार्गों पर बढ़ने वाले यातायात को देखते हुए भी सड़क व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत टेंडर जारी किया गया है। कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी सड़कों के सुधार के लिए उठाए गए कदम पर उम्मीद जताई है।
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कुंभ मेला विकास योजना के तहत क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों को चिह्नित कर उन्हें यातायात के लिहाज से बेहतर बनाने की योजना तैयार की गई है। इन मार्गों से रोजाना बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ आसपास के गांवों के ग्रामीणों का भी आवागमन होता है। सड़क की सतह खराब होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार माइक्रो सरफेसिंग के माध्यम से सड़क की ऊपरी सतह को दुरुस्त किया जाएगा। इससे सड़क की मजबूती और गुणवत्ता में सुधार होने के साथ गड्ढों और उखड़ी सतह जैसी समस्याओं से भी राहत मिलने की उम्मीद है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसी की ओर से कार्य शुरू कराया जाएगा।
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पुहाना, इकबालपुर, झबरेड़ा और गुरुकुल नारसन के आंबेडकर मार्ग के दुरुस्त होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी। साथ ही कुंभ मेला-2027 के दौरान इन मार्गों पर बढ़ने वाले यातायात को देखते हुए भी सड़क व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत टेंडर जारी किया गया है। कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी सड़कों के सुधार के लिए उठाए गए कदम पर उम्मीद जताई है।