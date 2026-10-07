{"_id":"6ac5f19bdc4e64140b0600e8","slug":"video-anger-over-stopping-of-legal-taxis-violence-threats-and-extortion-on-adi-kailash-marg-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: आदि कैलाश मार्ग पर वैध टैक्सी रोकने, मारपीट-धमकी और वसूली से रोष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आदि कैलाश मार्ग पर धारचूला में वैध व्यावसायिक वाहन को जबरन रोककर चालक से अभद्रता, हमला करने, धमकाने और जबरन वसूली से टैक्सी चालकों और संचालकों रोष फल गया है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को टैक्सी संचालक और चालक कलक्ट्रेट पहुंचे। घटना के विरोध में प्रदर्शन कर उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से तुरंत मामले में कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। टैक्सी यूनियन ने दो दिन के भीतर मामले में ठोस कदम नहीं उठाने पर चक्काजाम और आवश्यक सेवाओं का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल के महासचिव नवल किशोर के नेतृत्व में टैक्सी संचालकों ने डीएम और एसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। टैक्सी संचालकों ने बताया कि बीते सोमवार को धारचूला में कुछ लोगों ने आदि कैलाश यात्रियों को ले जा रहे वैध व्यावसायिक वाहन यूके 05 टीए 3493 को जबरन रोक दिया। आरोपियों ने चालक नीरज बिष्ट पर जानलेवा हमले का प्रयास करते हुए मारपीट और गालीगलौज की। जान से मारने की धमकी देकर फोन छीन लिया और वीडियो साक्ष्य डिलीट करवा दिए। यूनियन का आरोप है कि आपातकालीन सेवा 112 वाहन से मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के सामने भी चालक नीरज को धमकियां दी गईं, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। इस पर अत्यधिक दबाव में आकर चालक को धारचूला से यात्रियों के लिए दूसरी गाड़ी करनी पड़ी। ऐसे में चालक नीरज को 50 हजार रुपये की वसूली झेलनी पड़ी। यूनियन और टैक्सी संचालकों ने की मांग टैक्सी संचालकों ने अधिकारियों से घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज तत्काल जब्त कर मुख्य आरोपी तथा उसके सहयोगियों पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। साथ ही आरोपियों से आर्थिक नुकसान की भरपाई करवाने तथा चालक और उसकी कंपनी के वाहनों को आदि कैलाश मार्ग पर कड़ी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। यूनियन महासचिव नवल ने कहा कि यदि दो दिन के भीतर मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कुमाऊं मंडल में चक्काजाम कर जरूरी सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान चालक नीरज के साथ तारकेश पांडेय, भूपेश पंत, दीपक बिष्ट, रविंद्र बिष्ट, मोहित सिंह, राजेश पंत, विनोद ऐरी, हरीश जोशी, कार्तिक भाटिया, विशन सिंह, गौरव खाती समेत कई टैक्सी संचालक और चालक मौजूद रहे। धारचूला कोतवाली में दी तहरीर टैक्सी यूनियन की तरफ से मामला उठने के बाद तुरंत बाद जिलाधिकारी आशीष भटगाईं ने पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों को कलक्ट्रेट बुलाया। आदि कैलाश यात्रा मार्ग में वैध वाहनों को रोके जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बावजूद सामने आए घटनाक्रम पर जिलाधिकारी ने पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। यूनियन महासचिव नवल किशोर ने बताया कि चालक नीरज बिष्ट की ओर से मामले की तहरीर धारचूला कोतवाली में दी गई है। टैक्सी संचालकों को संबंधित थाना क्षेत्र में तहरीर देने का कहा गया है। मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपाधीक्षक, गोविंद बल्लभ जोशी।

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