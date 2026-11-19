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बीते 27 सितंबर को कीर्तिनगर के नैथाणा निवासी दीपक पटवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अब तक कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बृहस्पतिवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने कीर्तिनगर तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन कर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान नैथाणा के ग्राम प्रधान यशपाल चौहान ने कहा कि दीपक पटवाल की मौत को मामले को लेकर सीबीसीआईडी को पत्र लिखे डेढ़ माह से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को लेकर जिलाधिकारी से लेकर स्थानीय प्रशासन तक कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लगातार प्रशासन से मांग करने के बाद भी कार्रवाई न होना चिंताजनक है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।

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