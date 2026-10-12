{"_id":"6accb33753a7c95604076543","slug":"video-hnb-university-students-three-day-protest-over-allegations-of-rigging-in-the-student-union-election-has-ended-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"एचएनबी विवि: छात्रसंघ चुनाव में धांधली के आरोप को लेकर छात्रों का तीन दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए गढ़वाल विवि छात्रों का तीन दिनों से चला आ रहा धरना आंदोलन सोमवार को समाप्त हो गया। कुलपति द्वारा कमेटी का गठन कर एक हफ्ते में जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देने के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। कुलसचिव प्रो. वाईपी रैवानी, बिड़ला परिसर निदेशक प्रो. एचबीएस चौहान, मुख्य नियंता प्रो. दीपक कुमार, छात्र सलाहकार प्रो. एमएम सेमवाल सोमवार अपराह्न में वार्ता के लिए पहुंचे। कुलसचिव प्रो. वाईपी रैवानी ने फोन पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आर्यन छात्र संगठन से महासचिव पद के प्रत्याशी रहे पंकज फर्स्वाण की कुलपति से वार्ता करवायी।

... और पढ़ें