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वीडियो: छात्र महासंघ अध्यक्ष यतिन पांडे की हिरासत से भड़के लोग, एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन

Heera

Updated Fri, 16 Oct 2026 05:13 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 05:13 PM IST







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हल्द्वानी में खनस्यूं डिग्री जा रहे छात्र महासंघ अध्यक्ष यतिन पांडे को दो घंटे हिरासत में लेने से भड़के लोगों ने शुक्रवार सुबह एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खनस्यूं पुलिस और कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा पर सवाल उठाए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ... और पढ़ें

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